Беременная экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова отправилась в йога-тур на Бали

"Я начала видеть свой самообман: как, ходя на тренинги, я глушила только свою боль. Считала, что боль — это нормально. Всем же людям бывает больно…Мне пришлось открыть дверь, через которую уже сочились слёзы маленькой девочки. Мне пришлось ещё раз пережить то, что я столько пыталась забыть и заглушить. Это только начало!" - рассказала Коткова

Беременная Настя Коткова недавно рассказала поклонникам, что улетела в Китай, а оттуда - на Бали, однако истинную причину своего путешествия не раскрывала. Теперь же звезда реалити-шоу призналась, что отправилась в йога-тур вместе с наставником, чтобы привести мысли в порядок. Девушка отмечает, у каждого человека есть своя боль и травмы, с которыми приходится жить. Так накапливается опыт и каждый идет своим путем. Однако, по словам Котковой, в ее случае все оказалось сложнее, ведь прежде девушка посещала различные тренинги по психологии, встречалась со специалистами, казалось, проработала все свои травмы. Однако недавно беременная экс-участница "Дома-2" встретила необычную девушку, последняя познакомила ее с руководителем, а вместе они познакомили Коткову с ней самой.Беременная Настя Коткова уже успела посетить Удуб, где они занимались йогой, ездили на святые источники, водопады, поднимались на вулкан и прошли много тренингов. По словам звезд, один из них ее изменил навсегда.