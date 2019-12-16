Виновник забравшей жизнь Марины Голуб аварии вышел на свободу





Согласно решению суда, признанного виновным гражданина приговорили к заключению на протяжении шести с половиной лет, которые он должен был провести в колонии общего режима согласно статье 264 УК РФ. Как поделилась подробностями дочь погибшей, в СИЗО он успел жениться, а сейчас уже находится на свободе. Как отметила Анастасия Голуб, в те годы она совершенно не была готова остаться без матери. Также она призналась, что ее часто сравнивают с погибшей звездой, а когда это делают близкие — ее задевает вдвойне. Сейчас у нее остался отец Евгений Тройнин, с которым постоянно поддерживает связь.В интервью “Экспресс-газете” Анастасия Голуб призналась, она пока не нашла счастье в личной жизни, но является успешной в карьере.