Huawei и Honor запустили в России новогодние скидки





Huawei предлагает россиянам приобрести смартфон Huawei Mate 20 Pro по цене на 15 тысяч рублей дешевле изначальной. При такой покупке клиент получит в подарок беспроводные наушники Huawei Sport Lite. Второй смартфон по размеру скидки – новый Huawei P30 Pro, его ценник снизиться на 12 тысяч рублей. Приобретая его, покупатель обзаведется бесплатным защитным чехлом. Также стоит выделить скидку на смартфон Huawei Nova 5T, его стоимость уменьшилась на 6 тысяч рублей.Скидки на устройства бренда Honor будут менее заметными. Смартфон Honor 20 будет стоить на 4 тысячи рублей дешевле обычной цены. Модель Honor 20 Pro подешевеет на 6 тысяч. При покупке данных устройств покупателю предложат выбрать из двух бесплатных подарков: наушников Honor Sport AM61 и «умного» браслета Honor Band 5.Новогодние скидки от Honor и Huawei начнутся 19 декабря, а закончатся – 23 числа. Все акционные товары доступны только в официальных магазинах данных брендов в России. Примечательно, что всем желающим принять участие в распродажах необходимо зарегистрировать и активировать аккаунт до 19 декабря чтобы получить дополнительные скидки.