В Британии разрешено брать отгулы из-за похмелья





Маркетинговое агентство решило ввести в свою компанию оригинальное правило, которое должно привлечь в их ряды молодых специалистов. Руководство фирмы при приеме на работу позволяет будущему сотруднику заранее определить свой отпуск, включив в него дни, когда он имеет право не выйти на работу из-за похмелья. В такой выходной работник может работать удаленно, без потери денежных средств.Маркетологи уверены, подобная практика увеличит доверие между персоналом, а также повысит продуктивность. Согласно статистике, ежегодно страна теряет примерно семь миллиардов фунтов стерлингов из-за отгулов после злоупотребления спиртным. Данный подход должен решить указанную проблему. Как себя зарекомендует на самом деле подобная практика, покажет только время.