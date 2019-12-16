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«Это издевательство»: Виктория Боня высказалась о безответной любви

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и модель Виктория Боня рассказала о своем отношении к безответной любви. Знаменитость отметила, что для нее она является феноменом, ведь невозможно отдавать нежные чувства без отдачи с другой стороны.
«Это издевательство»: Виктория Боня высказалась о безответной любви

На своей странице в Instagram Виктория Боня рассказала, что ее недавно позвали на одну из программ, где спросили о безответной любви. Звезда отметила, никогда не понимала такие отношения, для нее это феномен. Любить человека, который где-то там, просто такой красивый, Виктория Боня не смогла бы, ей нужно обязательно почувствовать энергетику, чтобы появились чувства. Только при обмене энергией возникает любовь.

Безответную любовь, если чувства испытывает только один человек без отдачи, Виктория Боня назвала издевательством. Телеведущая отметила, для нее просто так любить кого-то просто невозможно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:19

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