Кейт Миддлтон поделилась впечатлениями от работы официанткой





Герцог и герцогиня Кембриджские появились на рождественской специальной программе с легендарным шеф-поваром Мэри Берри и провели несколько бесед на личные темы. Когда Кейт Миддлтон готовила безалкогольный коктейль, она поведала о некоторых захватывающих деталях с первых дней их обучения в университете. В разговоре с бывшим ведущим шоу The Great British Bake Off 37-летняя герцогиня рассказала, что она "недолго подрабатывала официанткой" в студенческие годы. Знаменитость добавила, она была "ужасной" в этой профессии, поэтому нашла себе иное занятие.Позже Кейт рассказала, как её будущий супруг пытался произвести на нее впечатление на раннем этапе отношений. По словам знаменитости, принц занимался готовкой и даже теперь делает "прекрасные завтраки". Герцогиня Кембриджская признается в том, что является ярой фанаткой Берри и часто использует её рецепты для приготовления вкусняшек собственным детям. Необычным является то, что последний раз всей семье пришлось готовить пиццу по рекомендациям телеведущей. Также, Кейт Миддлтон традиционно готовит праздничные торты для собственных малышей, в чем ей помогает муж.