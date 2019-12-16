Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян хочет отучить Сашу Черно от вредных привычек





После новости о беременности Саши Черно Иосиф Оганесян кардинально изменил свои привычки и поведение. Будущий отец буквально "пылинки сдувает" со своей избранницы, старается никоим образом ее не волновать и заботится о будущей мамочке. Тем не менее, недавно Саша Черно призналась, что все же без ссор в их семье не обходится.Теперь же участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян прояснил ситуацию: он сильно переживает, ведь его супруга никак не может избавиться от вредных привычек, что, вероятно, может навредить их малышу. В ближайшее время будущий отец намерен отучить возлюбленную от них, в чем ему должна помочь забота об избраннице.