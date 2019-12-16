Телеведущий Влад Кадони раскритиковал Ксению Бородину за недавнее интервью





В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" участники проекта "Дом-2" принялись критиковать Майю Донцову и Алексея Купина, которые так же, как и остальные, продолжают борьбу за победу в конкурсе "Человек года". Звезды реалити-шоу, а в частности Саша Черно обрушились на молодоженов с замечаниями, что они ведут себя, как примерная семья исключительно ради победы. Более того, большинство проектантов уверены, Майя Донцова и Алексей Купин часто рассказывают руководству обо всем, что происходит в Периметре.Вступиться за Майю Донцову и Алексея Купина решила Ксения Бородина, однако тут же подверглась критике со стороны коллеги Влада Кадони. Звезда проекта "Дом-2" считает, к паре Донцовой и Купина относятся слишком предвзято, осудив Сашу Черно за неправдивую критику. Экстрасенс поспешил напомнить коллеге, как недавно она дала интервью, в котором назвала себя телеведущей "номер один", тем самым обидев остальных, добавив, что часто и сама Ксения Бородина не слишком старается не обидеть кого-либо, будь то проектанты, подписчики или коллеги по работе.