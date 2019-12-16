«У меня могли бы забрать детей»: Мария Шукшина раскритиковала новый законопроект о домашнем насилии





В Instagram Мария Шукшина опубликовала большое обновление, посвященное этой теме. Знаменитость рассказала о том, что такие законопроекты напоминают ей 37 год, когда человек может лишиться всего на основании доноса со стороны соседа или любого другого завистника. Актриса отмечает, в случае принятия такого закона в семейную жизнь людей можно будет вмешивать в любую секунду, тем самым принося множество проблем и неудобств.Мария Шукшина разместила видео, где известный российский адвокат критикует этот закон. По словам специалиста, полиция сможет реагировать не только на письменные заявления россиян, но и на простые сообщения или даже слухи. Актриса отмечает, если бы в прошлом такое законодательство уже действовало – она бы определенно лишилась своих младших детей, ведь завистников и злопыхателей у нее в жизни было немало.Именно поэтому Мария Шукшина призвала своих подписчиков приступить к общественной дискуссии на тему законопроекта о домашнем насилии. Среди поклонников знаменитости нашлись те, кто считают, что данный вопрос требует регулирования, однако пути решения должны быть более деликатными.