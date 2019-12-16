Светлана Крючкова рассказала, как укусила за палец Александра Збруева





Светлана Крючкова не поверила, когда ее пригласили на кастинг в Мосфильм, считая, что ее разыгрывают. В тот день актриса принесла сценарий кинокартины и уже собиралась уходить, но в дверях встретилась с режиссером Алексеем Кореневым, который сделал соответствующее приглашение. В назначенный час на репетиции Крючкова встретила на площадке Михаила Кононова, а также Збруева, который играл Ганжу. Актрисе предложили роль супруги данного персонажа. По сюжету, Збруев должен был тащить ее в комнату, а она — сопротивляться. В итоге звезда укусила за палец коллегу, и тот ее отпустил.По возвращению домой актриса плакала и думала, что ей никогда не достанется роль в фильме, но в итоге режиссер предложил ей играть Нелли Ледневу.