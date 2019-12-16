Светлана Крючкова рассказала, как укусила за палец Александра Збруева
Актриса Светлана Крючкова рассказала публике, как укусила за палец Александра Збруева на съемках фильма “Большая перемена”. Звезда стала гостьей студии программы “Судьба человека” на канале “Россия-1”.
Светлана Крючкова не поверила, когда ее пригласили на кастинг в Мосфильм, считая, что ее разыгрывают. В тот день актриса принесла сценарий кинокартины и уже собиралась уходить, но в дверях встретилась с режиссером Алексеем Кореневым, который сделал соответствующее приглашение. В назначенный час на репетиции Крючкова встретила на площадке Михаила Кононова, а также Збруева, который играл Ганжу. Актрисе предложили роль супруги данного персонажа. По сюжету, Збруев должен был тащить ее в комнату, а она — сопротивляться. В итоге звезда укусила за палец коллегу, и тот ее отпустил.
По возвращению домой актриса плакала и думала, что ей никогда не достанется роль в фильме, но в итоге режиссер предложил ей играть Нелли Ледневу.
Светлана Крючкова не поверила, когда ее пригласили на кастинг в Мосфильм, считая, что ее разыгрывают. В тот день актриса принесла сценарий кинокартины и уже собиралась уходить, но в дверях встретилась с режиссером Алексеем Кореневым, который сделал соответствующее приглашение. В назначенный час на репетиции Крючкова встретила на площадке Михаила Кононова, а также Збруева, который играл Ганжу. Актрисе предложили роль супруги данного персонажа. По сюжету, Збруев должен был тащить ее в комнату, а она — сопротивляться. В итоге звезда укусила за палец коллегу, и тот ее отпустил.
По возвращению домой актриса плакала и думала, что ей никогда не достанется роль в фильме, но в итоге режиссер предложил ей играть Нелли Ледневу.