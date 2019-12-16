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Успеем все: Как подготовиться к Новому году за 10…
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Успеем все: Как подготовиться к Новому году за 10 дней

Подготовка к Новому году, как правило, занимает достаточно много времени. Многие хозяйки вынуждены часами стоять в очередях в салоны красоты или магазины для того, чтобы все успеть. Естественно, лучшим решением будет начало подготовки заблаговременно, но если осталось всего 10 дней, нужно прибегать к экстренным мерам. Журналисты издания «Дни24» составили перечень основных советов для тех, кто хочет все успеть в кратчайшие сроки.

Макияж, прическа, наряд



Принято считать, что активно худеть нужно к лету. На самом деле, спортивные залы забиты перед любым общенародным праздником, и Новый год не является исключением. Все хотят выглядеть на вечеринке стройно и подтянуто, но не у каждого есть возможность по несколько часов в день выполнять упражнения на тренажерах. Специалисты отмечают, что сбросить парочку килограммов и привести кожу в порядок можно всего за 10 дней. Для этого достаточно обратить внимание на питание. Рекомендуется отказаться от большого количества углеводов и свести потребление жиров к минимуму. Не стоит пытаться полностью убрать продукты с данными веществами из рациона, так как это может быть чревато серьезными последствиями для организма. Можно ввести в привычку питье до 3 литров воды в сутки, но перед самим праздником ее количество нужно сократить до 1 литра. Это позволит вывести из организма шлаки, а в конце диеты избавиться от лишней влаги.

О прическе подумать заблаговременно не получится, так как за 10 дней она просто испортится. Лучшим решением будет запись к специалисту на 30 или 31 декабря. Если все возможные мастера уже заняты в данный период, не стоит расстраиваться. В 2019 году в моде лаконичные и строгие прически. Достаточно будет просто выпрямить волосы и самостоятельно уложить их. По мнению некоторых модных экспертов, такая прическа будет даже актуальнее, чем нечто сложное и замысловатое.
Успеем все: Как подготовиться к Новому году за 10 дней

Конец года — это не повод откладывать тренировки в надежде начать новую жизнь после боя курантов. Встретить Новый год можно и на правильном питании, немного побаловав организм вредными вкусностями. Лучше всего делать акцент на потреблении нежирного мяса или экзотических фруктов, что никак не отразится на весе. Также рекомендуется отправиться на спа-процедуры сразу по завершению праздничных дней. Тренировки и возвращение к правильному питанию позволят быстро восстановить форму.

Новогоднее настроение



С годами понятие новогоднего настроения практически сходит на нет, так как взрослый человек перестает верить в сказки и ждать осуществления его сокровенных желаний. Несмотря на это, создать соответствующую атмосферу можно даже в возрасте далеко за 30. Для этого достаточно включить подборку лучших новогодних фильмов или делать домашние дела под веселую праздничную музыку. В некоторых странах под Новый год принято избавляться от всякого хлама. Естественно, не стоит выбрасывать старую мебель или технику, но генеральная уборка с ликвидацией залежей изношенной одежды, книжек и многого другого точно поднимет настроение каждой хозяйке.

Елка



В данном случае спешка не нужна, так как поставленная до 20 декабря елка может даже не достоять до Нового года. За праздничной елью рекомендуется отправляться за неделю до 31 декабря, если речь не идет об искусственном растении. Лучше всего покупать ее в спальных районах, так как на рынках и в супермаркетах она может стоить довольно больших денег. Для максимальной экономии можно купить елку 31 декабря, так как ее стоимость в канун Нового года снижается в несколько раз.

Украсить дом также можно за 10 дней до Нового года. Праздничное настроение жилищу придадут не только различные аксессуары, но и запахи. В любом супермаркете можно найти ароматизированные свечи и палочки с экстрактом апельсина или мандарина. Если в доме стоит искусственная ель, можно купить ароматизатор ели.

Новогодние подарки и праздничный стол



Купить заветные новогодние подарки для близких можно всего за несколько дней до Нового года. Важно не прогадать с их стоимостью, так как многие магазины искусственно завышают ее перед праздниками. Лучше делать покупки в проверенных местах, предварительно промониторив ценники. Также сейчас очень актуальны подарки, сделанные собственными руками или предполагающие самостоятельную сборку. В этом случае отлично подойдут экологичные конструкторы из дерева, которые нравятся взрослым и детям.

Новогодний стол, продукты к которому будут куплены за 10 дней до праздника, не будет ничем отличаться от обычного. Хозяйкам важно помнить, что магазины могут завышать стоимость продуктов, ввиду чего предновогодним шопингом нужно заниматься предусмотрительно.

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Общество / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:44

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