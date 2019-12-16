Оскар Кучера попарился в бане с сыновьями

В отличие от героев известной новогодней комедии «Ирония судьбы или С легким паром!», семья Кучеры не ждет 31 декабря, чтобы отправиться в баню. Знаменитость считает, для этого подойдет любое время и не только четверг, считающийся «банным днем». По словам актера, у них давно сложилась семейная традиция – ходить в баню каждый понедельник.Кучера призвал поклонников «ломать стереотипы» и посещать парилку, «когда вздумается». Актер поинтересовался у фолловеров, любят ли они баню, на что сразу же получил массу положительных ответов, а также пожеланий «с легким паром».