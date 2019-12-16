Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры с матерью





Несмотря на юный возраст, дочь Борисовой активно общается с поклонниками в соцсетях о личной жизни. По словам 12-летней Полины Аксеновой, у них с родительницей произошла серьезная ссора, полные детали и причины которой не раскрываются. Известно только то, что наследнице телеведущей понадобилась медицинская помощь. которую ей оказали в детской больнице. Бывший муж звезды был настолько поражен конфликтом, что даже вызвал полицейских к дому шоувумен. Сотрудники правоохранительных органов не нашли причин для задержания знаменитости и оставили решение бытовых проблем матери и дочери.Борисова днями ранее жаловалась в Instagram, что Полина ведет себя странным образом: недавно девочка уничтожила рукописи телеведущей и её наряды для съемок. Юная блогерша отрицает то, что причиной их конфликта стали испорченные вещи, списав напряженность в отношениях с родительницей на "старые и новые обиды". Впоследствии обе помирились, о чем оповестила фанатов Дана Борисова.