Queen выпустила рождественский клип на песню «Thank God It’s Christmas»





Оставшиеся участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор представили работу в честь предстоящего Рождества. По словам первого, этот светлый праздник несмотря на свою простоту является куда более сложным, чем может показаться. Музыкант отметил, положительные рождественские эмоции, радость детей, совместные гуляния и многое другое с одной стороны радуют людей, а с другой – напрягают. Именно поэтому после завершения праздника многие вздыхают с облегчением.Участники Queen считают, человеку нужно быть благодарным за то, что он имеет в своей жизни. Именно поэтому клип на песню «Thank God It’s Christmas» имеет скрытый посыл. На протяжении всего видео показывается заснеженный город, где все люди готовятся встречать Рождество. Главным героем можно назвать мужчину, который не прогоняет лису, пришедшую к людям на праздник. Он гладит ее и позволяет остаться с ними.Коллектив Queen отметил, людям нужно более уважительно относится ко всем своим окружающим, но это касается не только людей, но и животных вместе с растениями. Брайан Мэй уверен, человечество может стать добрее и приветливее к тем, кто отличается от него. Все это сделает Землю более дружелюбным и счастливым местом.