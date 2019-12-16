Названы самые востребованные на новогодние праздники лекарства





Популярными являются противовоспалительные средства местного применения. С середины декабря по середину января их продажи увеличиваются с 150 тысяч упаковок в неделю до 249 тысяч, рост составляет 66%. Еще одна популярная категория медикаментов среди россиян – для профилактики и лечения вирусных заболеваний. В указанный период рост продаж составляет 58% – с 199 тысяч до 315 тысяч в неделю.Следующей востребованной категорией лекарств на новогодние праздники среди жителей РФ являются порошки для приготовления растворов против ОРЗ и простуды. Данная группа увеличивает свою реализацию на 56%, и ее показатели вырастают с 153 до 239 тысяч упаковок еженедельно. Самым популярным средством по объему продаж в изучаемый период стал парацетамол. Его реализация увеличивается на 14%, а общее число покупок достигает 1,2 млн упаковок в неделю.По словам экспертов, чаще всего лекарства покупают те люди, которые вынуждены выходить на работу в первых числах января. Они часто приобретают лекарства для улучшения пищеварения или избавления от головных болей. Также важный фактор – желание купить такое количество лекарственных средств, чтобы не появлялась необходимость искать их сразу после Нового года.