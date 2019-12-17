Врачи назвали продукты и напитки, повреждающие иммунитет детей





Медики говорят, что существует ряд запрещенных продуктов, которые нельзя включать в рацион ребенка до достижения им определенного возраста. Это связано с развитием зависимости и вреда для иммунитета развивающегося организма. К такой нежелательной пище относятся газированные напитки, которые повреждают целостность нервной системы, здоровье кожи и способствуют ухудшению памяти. Кроме того, большое количество сахара в принципе не рекомендуется к употреблению годовалыми детьми. Сюда же можно включить и сладкие йогурты, которые стоит заменить фруктами и ягодами.В списке также значились мед и йогурт, которые провоцируют ослабление мышечных тканей и затрудняют дыхание, что является опасным для маленьких детей. А вот консервы, детское питание и каши быстрого приготовления могут иметь бактерии, способные нарушить развитие ребенка. Даже в небольших порциях запрещается вносить в рацион обработанное мясо, чипсы, конфеты, пиццу и жевательную резинку. Это чревато ожирением и другими осложнениями, чего можно избежать при альтернативе в виде творога и обезжиренного молока.