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Корень солодки опасен для людей с болезнями сердца и гипертоникам

Корень солодки используется для лечения самых разных заболеваний, об его эффективности знают даже современные врачи. Несмотря на это данный природный компонент опасен для людей с болезнями сердца и гипертоникам, а также беременным женщинам.
Корень солодки опасен для людей с болезнями сердца и гипертоникам

С помощью корня солодки обычно справляются с заболеваниями дыхательных путей, это происходит из-за усиления отхаркивания. Данное средство отлично поможет против негативных симптомов экземы, дрожжеподобных грибков и бактериальных болезней. Еще одно полезное свойство – улучшение здоровья кожи. Данное растение также отлично справляется с лечением гепатита и язвы желудка.

Несмотря на это, корень солодки обладает некоторыми свойствами, из-за которых он опасен для определенных людей. Все дело в глицирризиновой кислоте, придающей ему сладкий вкус. Повышение ее содержания в организме приводит к целому ряду серьезных последствий: нарушается сердечным ритм, появляются отеки, мышечная усталость, повышается давление, а все эти симптомы вместе взятые способны спровоцировать мышечную недостаточность.

Отдельно эксперты отметили, что корня солодки стоит избегать беременным женщинам, иначе у них увеличится вероятность выкидыша. Также во время беременности данное растение способно привести к развитию хронических болезней ЖКТ. Кроме того, отдельно стоит быть внимательными людям, принимающим препараты для снижения уровня калия в крови.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:17

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