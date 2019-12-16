Корень солодки опасен для людей с болезнями сердца и гипертоникам





С помощью корня солодки обычно справляются с заболеваниями дыхательных путей, это происходит из-за усиления отхаркивания. Данное средство отлично поможет против негативных симптомов экземы, дрожжеподобных грибков и бактериальных болезней. Еще одно полезное свойство – улучшение здоровья кожи. Данное растение также отлично справляется с лечением гепатита и язвы желудка.Несмотря на это, корень солодки обладает некоторыми свойствами, из-за которых он опасен для определенных людей. Все дело в глицирризиновой кислоте, придающей ему сладкий вкус. Повышение ее содержания в организме приводит к целому ряду серьезных последствий: нарушается сердечным ритм, появляются отеки, мышечная усталость, повышается давление, а все эти симптомы вместе взятые способны спровоцировать мышечную недостаточность.Отдельно эксперты отметили, что корня солодки стоит избегать беременным женщинам, иначе у них увеличится вероятность выкидыша. Также во время беременности данное растение способно привести к развитию хронических болезней ЖКТ. Кроме того, отдельно стоит быть внимательными людям, принимающим препараты для снижения уровня калия в крови.