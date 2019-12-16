Медики сообщили об опасностях занятий спортом при минусовой температуре





Заниматься спортом в морозные дни могут только те люди, которые находятся в прекрасной физической форме. Все обусловлено уровнем подготовки человека, его индивидуальных нагрузок, а также адаптации к низким температурам. Эксперты советуют понемногу привыкать к минусовой температуре, чтобы тренировки зимой давали положительные результаты, а не травмы и простуды. Важно принимать во внимание, что чем ниже температура, тем увеличивается разница с температурой дыхания, а значит и с уровнем теплоотдачи, что играет большую роль в морозные дни, ведь нельзя отбрасывать вероятность переохлаждения организма.В дни, когда поднялся морозный туман, от занятий на улице стоит отказаться, ведь газ и дым собираются у поверхности земли. Преимущественно это касается тех людей, которые предрасположены к болезням сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмой. Медицинская метеорология вообще не советует пожилым людям проявлять физическую активность на улице, даже когда температура выше нуля.Спортсменам с опытом также нельзя играть в мяч или совершать пробежки при температуре ниже 20 градусов. Тем, кто не может отказаться от спорта на улице, лучше бегать днем в солнечную погоду и не делать физические упражнения в дни ветра и высокой влажности.