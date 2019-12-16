«Наш брак изжил себя»: Светлана Крючкова рассказала о разводе с первым мужем





Светлана Крючкова в передаче «Судьба» человека» откровенно рассказала о своей творческой и личной жизни ведущему Борису Корчевникову. Актриса познакомилась с поэтом и актером Михаилом Стародубом во время их совместной учебы в МХАТе. Уже к началу второго курса молодые люди сыграли свадьбу и стали супругами. Несмотря на это они жили каждый своей собственной жизнью, хотя им и нравилось проводить вместе время.В начале Светлана Крючкова серьезно относилась к этим отношениям и даже возила будущего мужа знакомится с родителями. Тогда отец артистки запретил ей менять фамилию, и она его послушала. Актриса признается, супруг покорил ее своим талантом, он играл на гитаре и отлично пародировал коллег. Этим умениям поэт даже пытался обучить избранницу, однако у нее ничего не получалось.Светлана Крючкова признается, они с мужем очень часто ругались и ранили друг друга, однако их брак продержался 4 года. В один момент артисты стали понимать, что данные отношения изжили себя, и им стоит двигаться дальше. Тогда они оба согласились с разводом и признали, что их брак не имеет будущего.