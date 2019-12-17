Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на Марсе
Данные космического аппарата InSight регистрируют повышенную сейсмоактивность на Марсе. Ученые из NASA обеспокоились большим количеством подземных толчков.
Возле марсианского экватора космический аппарат InSight обнаруживает около двух "марсотрясений" в день - и их частота увеличивается. С момента прибытия на Красную планету, чуть более года назад, марсоход обнаружил 322 подземных толчка. Источник двух самых больших находился в геологически активной области, известной как впадины Цербера, расположенной примерно в 1600 километрах к востоку от места высадки миссии NASA. Таинственная сейсмоактивность могла быть вызвана накоплением давления вдоль геологических разломов в коре небесного тела, которая затем высвобождается в форме толчков.
Другие результаты миссии включают в себя магнитные импульсы, которые появляются около полуночи каждую ночь вокруг аппарата. Но одна из главных целей InSight - вбить тепловой зонд на 5 метров в марсианскую землю - до сих пор не была достигнута. Это связано с проблемами в буровой установке, которая не позволяет взять нужные пробы. В случае успеха, исследователи смогут назвать точную причину подобных "марсотрясений" и разгадать, почему они учащаются с каждым днем наблюдений.
Возле марсианского экватора космический аппарат InSight обнаруживает около двух "марсотрясений" в день - и их частота увеличивается. С момента прибытия на Красную планету, чуть более года назад, марсоход обнаружил 322 подземных толчка. Источник двух самых больших находился в геологически активной области, известной как впадины Цербера, расположенной примерно в 1600 километрах к востоку от места высадки миссии NASA. Таинственная сейсмоактивность могла быть вызвана накоплением давления вдоль геологических разломов в коре небесного тела, которая затем высвобождается в форме толчков.
Другие результаты миссии включают в себя магнитные импульсы, которые появляются около полуночи каждую ночь вокруг аппарата. Но одна из главных целей InSight - вбить тепловой зонд на 5 метров в марсианскую землю - до сих пор не была достигнута. Это связано с проблемами в буровой установке, которая не позволяет взять нужные пробы. В случае успеха, исследователи смогут назвать точную причину подобных "марсотрясений" и разгадать, почему они учащаются с каждым днем наблюдений.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 04:00