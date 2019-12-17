Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на Марсе





Возле марсианского экватора космический аппарат InSight обнаруживает около двух "марсотрясений" в день - и их частота увеличивается. С момента прибытия на Красную планету, чуть более года назад, марсоход обнаружил 322 подземных толчка. Источник двух самых больших находился в геологически активной области, известной как впадины Цербера, расположенной примерно в 1600 километрах к востоку от места высадки миссии NASA. Таинственная сейсмоактивность могла быть вызвана накоплением давления вдоль геологических разломов в коре небесного тела, которая затем высвобождается в форме толчков.Другие результаты миссии включают в себя магнитные импульсы, которые появляются около полуночи каждую ночь вокруг аппарата. Но одна из главных целей InSight - вбить тепловой зонд на 5 метров в марсианскую землю - до сих пор не была достигнута. Это связано с проблемами в буровой установке, которая не позволяет взять нужные пробы. В случае успеха, исследователи смогут назвать точную причину подобных "марсотрясений" и разгадать, почему они учащаются с каждым днем наблюдений.