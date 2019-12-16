«Ушел из-за ссоры с Федором Добронравовым»: Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»





В давних сериях «Сватов» героя Анатолия Васильева «схоронили». Теперь персонажи станут молодыми, а героя Юрия Ковалева представят в воспоминаниях. Анатолий Васильев ушел с проекта после ссоры с Федором Добронравовым, так как желал, чтобы в сериале было больше драматичности. Федор Добронравов уступать не согласился и показал на дверь, дав совет снять свое кино.Анатолий Васильев вспоминал много лет назад, что в эпизоде, когда его посадили в тюрьму, нужно было обставить все по-другому, а в фильме Федя, который пришел выручать друга, кривлялся. Актер считает, пока сериал снимал Юрий Морозов, все шло нормально, но после него все превратили в ситком, где разговор идет без остановок, а за кадром можно услышать рукоплескания.Сейчас неизвестно, наладил ли отношения Анатолий Васильев с Добронравовым, поскольку после того, как он покинул сериал, у него оставалась сильная обида. Однако актер объясняет, сначала он «ушел от Феди», а уже после - от режиссера.