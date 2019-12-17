Хью Грант сожалеет, что женился только в 57 лет





Хью Грант женился на давней возлюбленной Анне Эберштейн в возрасте 57 лет в мае прошлого года. Тем не менее, голливудский актер рассказал на радио-шоу Virgin Radio Breakfast Show, что он в какой-то момент был против идеи как детей, так и брака. Звезда «Дневника Бриджит Джонс» позднее признался, это не помешало ему завести пятерых отпрысков от разных женщин. Знаменитость теперь жалеет о том, что не связал себя узами брака ранее.Артист с юмором вспоминает, как не мог слушать собственных женатых друзей, которые восхваляли семейную жизнь. Со временем знаменитость поменял свое мнение и теперь считает, что быть женатым «это очень приятно».Напоминаем, Хью Грант ранее встречался с Элизабет Херли, но отношения у них закончились после 13 лет совместной жизни. Мимолетные романы с китайской актрисой Тинглан Хонг сменились на верность Эберштейн, с которой они теперь воспитывают троих общих детей.