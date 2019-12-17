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Хью Грант сожалеет, что женился только в 57 лет

Хью Грант долгое время оставался видным холостяком Голливуда, который не спешил со свадьбой. Недавно актер рассказал, почему женился только в 57 лет, и признался, он сожалеет, что не сделал это раньше.

Хью Грант женился на давней возлюбленной Анне Эберштейн в возрасте 57 лет в мае прошлого года. Тем не менее, голливудский актер рассказал на радио-шоу Virgin Radio Breakfast Show, что он в какой-то момент был против идеи как детей, так и брака. Звезда «Дневника Бриджит Джонс» позднее признался, это не помешало ему завести пятерых отпрысков от разных женщин. Знаменитость теперь жалеет о том, что не связал себя узами брака ранее.

Артист с юмором вспоминает, как не мог слушать собственных женатых друзей, которые восхваляли семейную жизнь. Со временем знаменитость поменял свое мнение и теперь считает, что быть женатым «это очень приятно».

Напоминаем, Хью Грант ранее встречался с Элизабет Херли, но отношения у них закончились после 13 лет совместной жизни. Мимолетные романы с китайской актрисой Тинглан Хонг сменились на верность Эберштейн, с которой они теперь воспитывают троих общих детей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:05

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