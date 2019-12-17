Американские спецназовцы оснащены «прибором для чтения мыслей»





Инновационная система оснащена датчиками, которые позволяют оценивать физиологическое состояние субъектов, помогают распознать стресс и другие обстоятельства, влияющие на правдивость их слов. Комплект был разработан как «физиологический инструмент исследования». Несмотря на то, что военные называют его «прибором для чтения мыслей», это устройство мысли читать все же не может. С помощью датчиков, которые позволяют распознавать частоту сердечных сокращений, температуру тела и голос субъекта, аппарат позволяет выявить успешность той или иной встречи американских спецназовцев с населением. Прибор способен определить, был ли понят участниками встречи разговор, согласились ли они с военнослужащими или остались при своем мнении. Кроме того, инновационная система позволяет оценить реакцию опрашиваемого человека на поставленные вопросы и правдивость его ответов.По мнению американских спецназовцев, данная инновационная система поможет им в работе с жителями из незнакомых культур, которые могут не показывать незнакомцам свои эмоции.