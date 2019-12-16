Ученые создали бесплатную базу данных для упрощения изучения рака





Эффективность лечения рака зависит от правильности выбора препаратов в каждом конкретном случае. Лекарство отбирается на основании вида онкологии, особенностей организма человека, стадии болезни и других переменных. Именно поэтому практически каждый пациент с опухолью является уникальным и требует соответствующего курса лечения. Ученые из Каролинского университета создали собственный метод определения того, как конкретное лекарство влияет на раковые клетки.Для этого специалисты изучали их состояние спустя 48 часов после того, как они подвергались воздействию препаратов. В ходе этого исследования ученые обращали внимание на белки, оставшиеся в этих клетках, а также те, которые из них исчезли. После этого они систематизировали эту информацию и создали базу данных. Затем она была дополнена сведениями относительно других видов рака.Специалисты отмечают, их база данных является бесплатной, и ею может воспользоваться любой больной человек и врач. Ученые надеются, что данный проект будет развиваться и превратится в общемировую платформу, откуда медики будут черпать знания относительно того, какое лечения для пациентов им необходимо выбрать.