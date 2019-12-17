Полуобнаженная Светлана Бондарчук предстала в откровенном боди

Светлана Бондарчук предстала перед поклонниками в соцсети Instagram в откровенном боди. На черно-белой фотографии видно, как экс-возлюбленная известного кинодела сидит на корточках. Образ знаменитости дополнен массивными аксессуарами, туфлями на высокой шпильке и выраженным макияжем. Необычную публикацию 50-летняя модель сопроводила подписью о том, что активно готовится к празднованию собственного дня рождения.Фанаты звезды положительно оценили фигуру кумира, которая казалась некоторым фолловерам "невозможной для женщины в подобном возрасте". Пикантный снимок сумел собрать множество комментариев, в которых поклонники восхваляли красоту Бондарчук.Днями ранее знаменитость сообщила о новом выпуске Youtube-шоу "Света вокруг света", которое раскрывает ранее неизвестные подробности из личной жизни представителей российского шоу-бизнеса.