Медики рассказали о популярности в России «гламурных» родов





Татьяна Буцкая поделилась, что «гламурные» роды стали очень популярными в многих клиниках Запада, поэтому она совсем не удивляется, что такая известность и востребованность дошла и до России. Суть такого вида родов заключается в том, что первой, кто дотрагивается до новорожденного ребенка, становится его мать. Это возможно при кесаревом сечении, при котором матери делается спинальная анэстезия. Врачи-акушеры устраняют наличие пленки, которая находится между женщиной и ее животом. После этого новоиспеченная мать самостоятельно достает ребенка из своего живота и кладет себе на грудь. Таким образом, она становиться первой, кто к нему прикоснулся. Однако, при этом процессе, на руки женщине одеваются специальные перчатки. Из-за этого и название родов – «гламурные».По словам медиков, они относятся к этому виду родоразрешения неоднозначно, так как в Западных странах акушерство уже давно является коммерческим делом.