Ученые обсуждают происхождение входа в таинственную пещеру в Антарктиде





Изображения таинственной пещеры в Антарктиде вызвало множество спекуляций, начиная от сверхсекретной военной базы до останков архитектуры древней цивилизации. Происхождение причудливого входа в подземную полость остается необъяснимым. Некоторых исследователей насторожило внезапное появление пещеры в 2007 году на карте Google Maps, которая впоследствии исчезла через шесть месяцев. Конспирологи с YouTube-канала ThirdPhaseFromTheMoon говорят, что сохранившийся снимок показывал местность Гринвич-Айленда, одного из южных островов Антарктиды.Таинственное исчезновение входа до сих пор занимает умы исследователей и сторонников теории заговора. Сама пещера, по предварительным измерениям, имела высоту в 22 метра и ширину в 75 метров. Существует вероятность того, что лед постепенно подтаял, что привело к обрушению части подземной полости. Некоторые пользователи Сети указывали на необычность тропы, ведущей к предполагаемой пещере, которая напоминала ступеньки. Это заставило специалистов задуматься, была ли пещера естественным образованием или искусственной структурой.