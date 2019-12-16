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Звезда "Дом-2" Милена Безбородова решила игнорировать коллектив из-за проигрыша в конкурсе «Человек года»

Участница «Дом-2» Милена Безбородова очень сильно расстроилась, что у нее не получилось выиграть автомобиль в финале, и в итоге решила игнорировать весь коллектив. Девушка заверила, что даже с ведущими теперь будет себя вести совсем по-другому.
Звезда "Дом-2" Милена Безбородова решила игнорировать коллектив из-за проигрыша в конкурсе «Человек года»

Так, Милена Безбородова, когда беседовала с Владом Кадони один на один отметила, что больше не собирается покидать свою комнату, чтобы помочь разрешить чужие проблемы, а также давать им какие-то советы. Милена приняла решение объявить бойкот, потому что ей кажется, что она на протяжении года была активной и помогала другим участникам, но приз все равно достался тому, кто ничего не делал.

Некоторые отмечают, что Милена Безбородова в чем-то права, ведь она смогла достойно пройти все испытания, которые были предусмотрены в конкурсе, и выстояла до последнего. Однако в этом году в рамках проекта участнице и новые брекеты поставили, и бюст сделали, а главное - все за счет проекта.

Ко всему Милена смогла остаться на шоу, хотя у нее были конфликты с ведущей «Дом-2» Ольгой Орловой, но и этот момент участнице просто простили.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:11

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