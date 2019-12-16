Жительница США похудела на 100 кг из-за боязни стать посмешищем





Мать-одиночка из города Лоутон в американском штате Оклахома ранее весила около 176 килограмм при росте в 180 см. Теперь сообщается об удивительной потере центнера лишнего веса благодаря физическим нагрузкам и правильной диете. Сама американка позднее призналась, что основная причина крайней степени ожирения была связана с её пристрастием к сладостям и нарушениями приема пищи. Жительница США долгое время комплексовала по поводу своего тела, что подкреплялось нежеланием стать посмешищем в интернете.Как сообщают зарубежные СМИ, женщина работала фармацевтом, поэтому режим питания был совершенно нездоровым из-за продолжительных рабочих смен. Она решила похудеть в октябре прошлого года, поскольку испытывала вину перед своими двумя детьми. Хотя шунтирование желудка помогло в резкой потере веса, этот процесс дополнялся интенсивными занятиями в спортзале по пять раз в неделю в сочетании с белковой диетой. Сейчас похудевшая на 100 килограмм молодая мама сообщает, что стала намного счастливее и теперь может без стестнения посещать парк развлечений с собственными сыновьями.