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В США провели испытания «самолета Судного дня»

В Соединенных Штатах во время учений ВМС военные провели испытания «самолета Судного дня». Судно Е-6В выполнило задачу по проверке связи с субмаринами, которая передает сигнал по запуску ракет с ядерными боеголовками.
В США провели испытания «самолета Судного дня»

В течение целого часа этот борт выполнял полет со странной траекторией, словно вырисовывая в небе на высоте 6000 метров огромную спираль. Именно в таком контексте способна работать система связи формата VLF при подключении к командному пункту подводной лодки. Сам механизм, отмечают эксперты, функционирует на сверхнизких частотах.

Во время тестов экипаж «самолета Судного дня» отработал связь с подлодками, которые находились над водой. Находясь в воздухе, самолет выпустил наружу 8-километровую антенну с подвешенным противовесом. Данное устройство, по задумке, должно располагаться максимально близко к воде в положении, приближенном к вертикальному. Добиться этой цели самолету удается только в том случае, если он будет двигаться по кругу. Именно этим и обусловлен странный рисунок, который появился на радарах после подсчета траектории движения Е-6В.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Вчера, 23:30

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