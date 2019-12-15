Онкологи озвучили условие, которое поможет вылечить рак груди без химиотерапии
Недавно израильские онкологи смогли выяснить, что при условии ранней диагностики есть шанс излечиться от рака груди без использования химиотерапии. Для этого они использовали метод Oncotype DX.
Онкологи из израильского медицинского центра Бейлинсон сделали вывод, что при ранней диагностике можно добиться излечения от рака груди без использования химиотерапии. Специалисты-онкологи смогли провести эксперимент, в котором приняли участие 1365 пациенток с двумя самыми распространенными формами рака молочной железы — ER+ и HER2-. При этом воспользовались ученые методом Oncotype DX и диагностировали заболевание на начальном этапе.
В 97,4% случаев получалось излечить рак молочной железы с помощью хирургического вмешательства — без использования в дальнейшем химиотерапии. Риск раковых новообразований, который оценивался по шкале от 1 до 100, составил у данных пациенток менее 25. Профессор Соломон Штамер, один их авторов, эксперимента заметил, это данное открытие очень важно для лечения онкологических болезней, так как химиотерапия при злокачественных новообразованиях имеет вредные последствия и губительное сказывается на иммунной системе пациенток.
Онкологи из израильского медицинского центра Бейлинсон сделали вывод, что при ранней диагностике можно добиться излечения от рака груди без использования химиотерапии. Специалисты-онкологи смогли провести эксперимент, в котором приняли участие 1365 пациенток с двумя самыми распространенными формами рака молочной железы — ER+ и HER2-. При этом воспользовались ученые методом Oncotype DX и диагностировали заболевание на начальном этапе.
В 97,4% случаев получалось излечить рак молочной железы с помощью хирургического вмешательства — без использования в дальнейшем химиотерапии. Риск раковых новообразований, который оценивался по шкале от 1 до 100, составил у данных пациенток менее 25. Профессор Соломон Штамер, один их авторов, эксперимента заметил, это данное открытие очень важно для лечения онкологических болезней, так как химиотерапия при злокачественных новообразованиях имеет вредные последствия и губительное сказывается на иммунной системе пациенток.