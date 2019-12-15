Наталья Бочкарева поделилась мыслями о своей роли в сериале "Счастливы вместе"





Наталья Бочкарева провела мастер-класс в "сторис" соцсети Instagram для собственных подписчиков. Говоря об актерском искусстве, звезда затронула характер персонажа Даши Букиной из сериала "Счастливы вместе". По словам знаменитости, персонаж оказался частично вдохновленным личными качествами Бочкаревой. Комичная домохозяйка, хотя и переняла некоторые повадки у артистки, все же оставалась сборным образом, в котором нельзя выделить конкретного человека из реальной жизни.Бочкарева утверждает, она "провела аналогию с собственными ценностями и желаниями". Эти точки соприкосновения касались отсутствия денег, проблем с детьми и хитростью обеих женщин. Кроме прочего, звезда экрана сообщила о переезде её школы для одаренных детей в другое место. Подобное решение было принято не по воле актрисы, которую вынудили сменить прописку "недоброжелатели". Известно, что проект является благотворительным и принимает на обучение детей с инвалидностью, а также из малоимущих семей.