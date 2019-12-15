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Игорь Николаев при прослушивании песни "Балет" чувствует приближение Нового года

Игорь Николаев сообщил фанатам, что при прослушивании песни "Балет", он чувствует приближение Нового года. Также композитор опубликовал в Instagram архивное видео, на котором данную композицию исполняют солисты Большого Театра Карина Сербина и Николай Цискаридзе.
Игорь Николаев при прослушивании песни "Балет" чувствует приближение Нового года

В последнее время Игорь Николаев часто публикует архивные ролики и вспоминает о начале своей карьеры. Сегодня композитор поделился видео, на котором запечатлены Карина Сербина и Николай Цискаридзе на сцене. Солисты Большого Театра исполняют песню под названием "Балет", музыку к которой написал Игорь Николаев. В комментарии к публикации в Instagram исполнитель написал: "Приближается Рождество, ёлки, балет "Щелкунчик" и ожидание чуда". Также композитор признался, когда он слушает данную композицию ему кажется, что Новый год стал чуть ближе.

Подписчики написали, с чем у них ассоциируется композиция под названием "Балет". Многие назвали Игоря Николаева "величайшим композитором современного мира". Публикацию в социальной сети уже просмотрели почти 8000 пользователей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10

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