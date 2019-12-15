«Правильный» Redmi K30 поступит в продажу 15 января
Китайский бренд Redmi, анонсируя выпуск своей новой модели К30, позиционировал это устройства, как самый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения 5G. И на самом деле, при стоимость в 285 долларов США ничего дешевле с похожими параметрами на рынке не найти. Однако сейчас в продаже есть лишь Redmi K30 с поддержкой 4G, в то время как обещанная версия появится в продаже 15 января.
Как сообщают источники, долгожданный смартфон Redmi K30 5G, основанный на SoC Snapdragon 765G, вместо используемого в нынешних экземплярах Snaprdagon 730G, появится в продаже только в середине следующего месяца. Точная дата старта продаж – 15 января 2020 года. Примечательно, что речь в данном случае идет именно о 5G-версии нашумевшего смартфона, процессор которой не только поддерживает работу в сетях пятого поколения, но еще и обладает заметно большей производительностью в сравнении с той платформой, которая устанавливается в модель сейчас.
Кроме всего прочего, в базовой версии устройство получит 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Разумеется, существуют и более дорогие ее комплектации на 8/128 Гб и 8/256 Гб с ценниками в 375 и 415 долларов соответственно.
Как сообщают источники, долгожданный смартфон Redmi K30 5G, основанный на SoC Snapdragon 765G, вместо используемого в нынешних экземплярах Snaprdagon 730G, появится в продаже только в середине следующего месяца. Точная дата старта продаж – 15 января 2020 года. Примечательно, что речь в данном случае идет именно о 5G-версии нашумевшего смартфона, процессор которой не только поддерживает работу в сетях пятого поколения, но еще и обладает заметно большей производительностью в сравнении с той платформой, которая устанавливается в модель сейчас.
Кроме всего прочего, в базовой версии устройство получит 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Разумеется, существуют и более дорогие ее комплектации на 8/128 Гб и 8/256 Гб с ценниками в 375 и 415 долларов соответственно.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:37