«Правильный» Redmi K30 поступит в продажу 15 января





Как сообщают источники, долгожданный смартфон Redmi K30 5G, основанный на SoC Snapdragon 765G, вместо используемого в нынешних экземплярах Snaprdagon 730G, появится в продаже только в середине следующего месяца. Точная дата старта продаж – 15 января 2020 года. Примечательно, что речь в данном случае идет именно о 5G-версии нашумевшего смартфона, процессор которой не только поддерживает работу в сетях пятого поколения, но еще и обладает заметно большей производительностью в сравнении с той платформой, которая устанавливается в модель сейчас.Кроме всего прочего, в базовой версии устройство получит 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Разумеется, существуют и более дорогие ее комплектации на 8/128 Гб и 8/256 Гб с ценниками в 375 и 415 долларов соответственно.