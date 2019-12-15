Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель копирует метод агитации Марины Африкантовой
Участница скандального телевизионного реалити проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель повторила идею агитации Марины Африкантовой. Только вместо собачки, как это сделала Марина, она использовала собственную дочь Василису.
Борьба за главный приз в конкурсе продолжается, а финалисты любыми способами пытаются достичь желаемого. Так, несколько дней назад Марина Африкантова разместила в Сети снимок своей собаки Бониты. От ее имени она написала целое послание. Собака просила, чтобы голосовали за ее хозяйку, потому что она лучше всех.
Ее примеру последовала и другая участница "Дом-2" Ольга Рапунцель. Однако для достижения желаемого она решила использовать собственного ребенка. В ее случае Василиса просит голосовать за свою маму. Таким образом, она пропагандирует семейные ценности и отмечает, что квартира просто должна достаться ее семье, ведь они показывают на проекте настоящий пример.
Помимо этого, Ольга Рапунцель утверждает, что у нее доброе сердце, и она умеет прощать, а также любить по-настоящему.
Борьба за главный приз в конкурсе продолжается, а финалисты любыми способами пытаются достичь желаемого. Так, несколько дней назад Марина Африкантова разместила в Сети снимок своей собаки Бониты. От ее имени она написала целое послание. Собака просила, чтобы голосовали за ее хозяйку, потому что она лучше всех.
Ее примеру последовала и другая участница "Дом-2" Ольга Рапунцель. Однако для достижения желаемого она решила использовать собственного ребенка. В ее случае Василиса просит голосовать за свою маму. Таким образом, она пропагандирует семейные ценности и отмечает, что квартира просто должна достаться ее семье, ведь они показывают на проекте настоящий пример.
Помимо этого, Ольга Рапунцель утверждает, что у нее доброе сердце, и она умеет прощать, а также любить по-настоящему.