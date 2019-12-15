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Певица Лада Дэнс призналась, что хочет встретить «вторую половинку»

Лада Дэнс призналась, что желает встретить мужчину, который покорит её своей мудрость, щедростью, зрелость и сексуальностью. На данный момент певица живёт одна и предпочитает гулять по лесу с собакой наслаждаясь одиночеством.

Недавно певица Лада Дэнс заявила, что очень хочет найти «вторую половинку». Актрисе два раза посчастливилось выйти замуж, однако браки оказались неудачными. Именно потому она желает встретить "вторую половинку" - мужчину, который смог бы её полюбить. Лада Дэнс сообщила, что очень хочет начать новые отношения, при этом между возлюбленными обязательно будут искренние чувства, а мужчина должен любить больше. Актриса не против ещё одного брака, если встретит достойного партнёра.

Джазовая исполнительница особенно заметила, что возлюбленный будет для неё не просто супругом, а «второй половинкой», и должен покорить её своей мудрость, щедростью, зрелость и сексуальностью. На данный момент Лада Дэнс проживает одна в огромном доме, однако при этом наслаждается свободой и одиночеством, подмечая, что довольствуется прогулками с собакой в лесу и радуется отсутствию людей, указывающих, что ей делать. Также актриса созналась, ей стыдиться нечего. Ранее Лада Дэнс размышляла о реакции окружающих на свои откровенные наряды или поведение, сейчас же она поняла, ей хочется просто наслаждаться жизнью.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:08

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