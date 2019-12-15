Егор Дружин рассказал о сложности работы с Аллой Пугачевой





Егор Дружин вёл работу со множеством знаменитостей России. При этом работа с Аллой Пугачевой была для него особенно трудной. Певица во время своего выступления в Москве и Минске потребовала специалистов сильно улучшить и доработать выступление., — сообщил хореограф.Дружин добавил, что сама Алла Пугачева отличается корректностью и вежливым поведением, исключающим обсценную лексику. При этом один только взгляд знаменитости, по словам хореографа, может ввести других в ступор. 70-летняя Алла Пугачева провела работу на уровне многих молодых танцоров, дойдя до идеального исполнения номера.За время сотрудничества с певицей Егор Дружин осознал бесполезность споров с исполнительницей, поскольку та готова давить своим опытом и статусом. При этом хореограф сумел найти точки соприкосновения и плодотворно поработать с артисткой. Итогом сотрудничества стало удовлетворение зрителей от концертов Примадонны.