АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Егор Дружин рассказал о сложности работы с Аллой Пугачевой

Егор Дружин рассказал о трудностях работы с Аллой Пугачевой. Хореограф был привлечён к обеспечению шоу-программы концерта певицы.
Егор Дружин рассказал о сложности работы с Аллой Пугачевой

Егор Дружин вёл работу со множеством знаменитостей России. При этом работа с Аллой Пугачевой была для него особенно трудной. Певица во время своего выступления в Москве и Минске потребовала специалистов сильно улучшить и доработать выступление.

«С ней трудиться крайне сложно. Пока не получишь нужного ей результата, окончания рабочего дня не жди», — сообщил хореограф.

Дружин добавил, что сама Алла Пугачева отличается корректностью и вежливым поведением, исключающим обсценную лексику. При этом один только взгляд знаменитости, по словам хореографа, может ввести других в ступор. 70-летняя Алла Пугачева провела работу на уровне многих молодых танцоров, дойдя до идеального исполнения номера.

За время сотрудничества с певицей Егор Дружин осознал бесполезность споров с исполнительницей, поскольку та готова давить своим опытом и статусом. При этом хореограф сумел найти точки соприкосновения и плодотворно поработать с артисткой. Итогом сотрудничества стало удовлетворение зрителей от концертов Примадонны.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель копирует метод агитации Марины…
Врачи рассказали, почему паровые ингаляции полезны для профилактики…
"Помантросит и бросит": Виктор Набутов возмутил заявление о нежелании сына Рыбина и Сенчуковой вступать в…
Егор Дружин рассказал о сложности работы с Аллой…
"У меня два дома!": Татьяна Брухунова прогулялась по центру…
Специалисты назвали плюсы и минусы смартфона Sony Xperia…
Доктор Комаровский назвал пять вещей в доме, которые опасны для…
Олег Газманов вышел на сцену КВН с…
Наталья Рудова с младенцем на руках очаровала…
«Хватит врать!»: Мать Ирины Лобачевой не поверила в алкоголизм…
«Это несправедливо»: Адвокат актера Александра Головина высказался о скандале с…
«Годы не властны»: Филипп Киркоров сделал комплимент Екатерине Климовой за сохранение…
"Станет хуже": Саша Савельева рассказала о предостережениях своего мужа Кирилла…
Названы самые продаваемые марки смартфонов в…
«Преклоняюсь перед ней»: Михаил Шуфутинский высказался в поддержку Софии…
"Она на сцене, как рыба в воде": Станислав Садальский сравнил Анастасию Волочкову со скелетом…
София Ротару поделилась впечатлениями от концерта в…
Что означает цвет полицейских…
Тренерский штаб Тутберидзе заговорил о «грязном» секрете Евгения…
Эксперты рассказали о частых методах мошенничества в автомобильных…
Ученые из NASA составили карту водных ресурсов…
«Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять»: Муж Ирины Лобачевой ответил на обвинения в…
В Непале автобус с паломниками сорвался в пропасть с высоты 500…
Названы 7 болезней, которые сопровождает неприятный запах изо…
«Зачем жить без кайфа»: Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к…
В последних версиях Android найдена ошибка при разблокировке…
Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без…
Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше…
Настасья Самбурская заговорила о своей…
«Он меня избил»: Ирина Лобачева назвала причину развода с молодым…
Настя Голд: «Илья переживает, что Алёна снова бросится в омут с…
Ученые: Газированные напитки вредят только людям, но не…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась на поведение своего сына…
Вдова Иосифа Кобзона рассказала о подарках от Александра…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон дождалась своей очереди на пластику…
На Tesla Model S «натянули» угловатый дизайн…
Федор Бондарчук сэкономил на обручальном кольце для Паулины…
В США сообщили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за…
«Как с открытки»: Лиза и Гарри Галкины растрогали поклонников фотографией в…
Компания Toyota выпустит новый бюджетный…
Просмотреть все новости