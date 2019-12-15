"У меня два дома!": Татьяна Брухунова прогулялась по центру Тулы

Татьяна Брухунова опубликовала фотографию, сделанную в центре ее родного города Тула. На снимке помощница знаменитого юмориста запечатлена в черных брюках, бежевом пуховике ниже колен и вязаной шапке с большим помпоном. В комментарии Татьяна Брухунова решила рассказать фанатам в Instagram, что переехала из Тулы в Москву почти 11 лет назад, но все равно считает этот город своим домом. В последние годы ей редко удается приезжать в родные места, но от этого только лучше становится видно, что город стал красивей. Татьяна Брухунова порадовалась, что в Туле открылось множество новых заведений, и прошла масштабнейшая реконструкция старинных домов.В конце своей публикации помощница Евгения Петросяна призналась в любви своему родному городу. Подписчики, которые живут в Туле, согласились со словами Татьяны Брухуновой. Многие отметили, что город действительно стал лучше, чем несколько лет назад, и пригласили помощницу юмориста чаще приезжать в гости.