Специалисты назвали плюсы и минусы смартфона Sony Xperia 5





Продажи Sony Xperia 5 испытывают существенное снижение в темпах реализации на мировом рынке. Это подтверждается фактом того, что передовой складной смартфон Samsung Galaxy Fold обогнал по объему продаж всю линейку гаджетов от японского производителя. Эксперты решили выяснить, действительно ли Xperia 5 уступает современным флагманам. Одним из основных преимуществ телефона оказались заметная легкость, компактность и комфортность в использовании. Тройная камера в левом верхнем углу предоставляет пользователям привычный опыт, которого не получишь с популярными ныне объективами по центру задней стеклянной панели.Что касается дисплея, то его разрешение 2520x1080 и соотношение сторон 21:9 позволяет добиться "кинематографичности" воспроизводимых видеороликов, которые обрабатываются мощным Snapdragon 855 с 6 Гб оперативной памяти и 126 Гб флэш-памяти. Особенность камеры в виде улучшенного подавления шумов качественной ночной съемки оттеняет скромный аккумулятор на 3140 мАч. Недостатком также можно назвать и быструю зарядку на 18 Вт, что сильно уступает современным смартфонам. В целом, гаджет,стоимость которого составляет 50 тысяч рублей, остается отличным выбором в соотношении качества к цене. Приятным дополнением для клиентов могут оказаться водонепроницаемость, наличие гибридного слота для карт памяти и модуль NFC.