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Доктор Комаровский назвал пять вещей в доме, которые опасны для детей

Ребенок даже в родительском доме нередко подвергается опасностям. Практически в любой из комнат есть вещества, которые могут нанести малышу серьезный вред и стать для него ядом. Известный доктор Евгений Комаровский назвал пять самых опасных вещей в доме, которые следует убрать подальше ради безопасности детей.
Доктор Комаровский назвал пять вещей в доме, которые опасны для детей

На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитый педиатр опубликовал инфографику и рассказал о вещах, которые могут быть опасными для детей. Яд, по словам доктора Комаровского, может находиться даже в весьма привычных для людей вещах. К числу наиболее опасных предметов он отнес батарейки таблеточного типа. Детей эти предметы заманивают блеском, однако таят в себе большую опасность. Поэтому все устройства, в которых используются такие элементы питания, обязательно должны быть плотно закрытыми. В случае проглатывания кислота, которая находится внутри батареек, может сильно навредить желудку или кишечнику малыша, утверждает врач. Далее в списке серьезных опасностей для ребенка следует спирт и все, что с ним связано. К спиртосодержащим продуктам, отмечает Евгений Комаровский, относится не только алкоголь, но и разного рода антисептики, ополаскиватели для полости рта и даже сиропы от кашля – все это может отравить ребенка.

Кроме того, отметил специалист и привлекательность косметики для детей. Однако и в ней таится немало опасностей. К примеру, лаки и краски для волос содержат в себе токсичные вещества. Это же касается разного рода чистящих средств, капсул для стирки и прочего. Подобные изделия, утверждает Комаровский, могут стать причиной летального исхода. Последним таким предметом педиатр называет лекарства. По его словам, не стоит переоценивать надежность крышек на баночках с таблетками, для многих детей это не становится преградой. При этом, отмечает эксперт, передозировка лекарственными препаратами в большинстве случаев оборачивается тяжелыми последствиями.

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Наука / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:24

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