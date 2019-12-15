IOS 13.3 позволит повысить безопасность детей
iOS 13.3 обеспечит более высокий уровень безопасности детей. Компания Apple создала новую версию оболочки для своих устройств, внедрив в неё дополнительные элементы контроля экранного времени.
Новшество открывает родителям возможность более гибкого контроля взаимодействия детей и смартфонов. Пользователи получат возможность самостоятельно определять правила работы, а также времени использования девайса, разрешенный список контактов для мобильной связи, приложения FaceTime и обмена сообщениями.
Новая iOS позволит родителям контролировать список контактов, ограничивая детям доступ к данным о них. Разработчики Apple внедрили механизм создания видеоролик на период обрезки клипа через приложение «Фото» и применение в браузере Safari надежных ключей безопасности.
Новшество открывает родителям возможность более гибкого контроля взаимодействия детей и смартфонов. Пользователи получат возможность самостоятельно определять правила работы, а также времени использования девайса, разрешенный список контактов для мобильной связи, приложения FaceTime и обмена сообщениями.
Новая iOS позволит родителям контролировать список контактов, ограничивая детям доступ к данным о них. Разработчики Apple внедрили механизм создания видеоролик на период обрезки клипа через приложение «Фото» и применение в браузере Safari надежных ключей безопасности.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:17