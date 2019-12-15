IOS 13.3 позволит повысить безопасность детей





Новшество открывает родителям возможность более гибкого контроля взаимодействия детей и смартфонов. Пользователи получат возможность самостоятельно определять правила работы, а также времени использования девайса, разрешенный список контактов для мобильной связи, приложения FaceTime и обмена сообщениями.Новая iOS позволит родителям контролировать список контактов, ограничивая детям доступ к данным о них. Разработчики Apple внедрили механизм создания видеоролик на период обрезки клипа через приложение «Фото» и применение в браузере Safari надежных ключей безопасности.