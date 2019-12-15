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Врачи рассказали, почему паровые ингаляции полезны для профилактики ОРВИ

Ароматические масла и травяные отвары могут стать незаменимым средством защиты от сезонных заболеваний, говорят врачи. Они рассказали, почему паровые ингаляции полезны для профилактики ОРВИ.

Зимний период несет с собой не только новогодние праздники, но и большое количество заболеваний дыхательных путей. Для того, чтобы укрепить иммунитет от инфекций и бактерий нужно не только избегать контакта с больными, но и воспользоваться некоторыми методами профилактики. К таковым относятся паровые ингаляции эфирных эссенций и лекарственных растений. Вдыхание отваров хвои сосны, листьев эвкалипта, березы, цветков липы, ромашки, шалфея может помочь в борьбе с воспалительными процессами. Для этого следует отварить сборы в большой кастрюле и проводить процедуру на протяжении 15 минут.

Медики не рекомендуют злоупотреблять курением или пребыванием на холодном воздухе после ингаляций. Некоторые продукты больше подходят для защиты от конкретных недугов. К примеру, цветы ромашки и перечная мята способны предотвратить развитие простуды, а мед, ель и смола с воском не станут лишними во время лечения хронического бронхита. По словам экспертов, опрыскивание помещений ароматическим маслом на основе базилика и эвкалипта может эффективно снизить вероятность заражения ОРВИ. Сюда также относится пихтовое масло с продуктами из лука и чеснока.

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Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:55

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