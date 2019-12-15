Олег Газманов вышел на сцену КВН с верблюдом

Российские знаменитости активно снимаются в новогодних программах. Олег Газманов также участвуют в праздничных съёмках и публикует фото и видео с этих мероприятий. Недавно исполнитель показал в Instagram новую фотографию. На снимке артист запечатлен в черных брюках, белой футболке и джинсовой рубашке, в руках он держит специальный поводок, за который привязан верблюд. В комментарии к публикации Олег Газманов сообщил, что идет на сцену для выступления в новогоднем финальном выпуске КВН 2019 года.Также исполнитель поинтересовался у подписчиков, за какую из команд они болеют. Фанаты написали свои варианты ответов. Некоторые начали шутить, что первое место в КВН займет именно верблюд. Другие нашли "визуальное сходство" между Олегом Газмановым и животным. Всего за несколько десятков минут публикация исполнителя набрала более 2000 лайков.