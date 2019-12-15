«Хватит врать!»: Мать Ирины Лобачевой не поверила в алкоголизм фигуристки
Недавнее появление известной российской фигуристки Ирины Лобачевой в студии программы «Секрет на миллион» и последовавшие за эти откровения рискуют обернуться скандалом. Теперь к дискуссии по поводу побоев от мужа, алкоголизма и неадекватного поведения спортсменки и прочих неприятностей семейной жизни подключилась мать Лобачевой.
Напомним, все началось с того, что 47-летняя спортсменка выступила с обвинениями в адрес своего молодого супруга, фигуриста Ивана Третьякова, заявив, что 30-летний избранник позволяет себе поднимать на нее руку. Именно это Лобачева назвала одной из причин своего желания развестись с супругом. Однако Третьяков поспешил озвучить свою версию событий, отметив, что просто приводит благоверную в чувства, когда она после очередных «возлияний» оказалась в не совсем адекватном состоянии. «Она приняла хлопки по щекам за удары», - отметил спортсмен, обвинивший жену в алкоголизме. В свою очередь мама знаменитой спортсменки решила встать на сторону дочери и также появилась в студии программы.
В эфире телеканала НТВ Антонина Лобачева заявила, что не верит в слова зятя о пристрастии дочери к алкоголю и поддерживает ее желание развестись с ним. «Он не ее человек. Сидит за своим компьютером постоянно, они ведь как соседи уже живут. Ира мне раньше тоже говорила, что он ее бьет и неоднократно. Но ведь со мной он не общается, а если я пишу ему сообщение, чтобы он ее не трогал, то он мне заявляет, что она пьяная. Не верю – оскорбляет в ответ. Хватит врать», - эмоционально высказалась родительница фигуристки.
Напомним, все началось с того, что 47-летняя спортсменка выступила с обвинениями в адрес своего молодого супруга, фигуриста Ивана Третьякова, заявив, что 30-летний избранник позволяет себе поднимать на нее руку. Именно это Лобачева назвала одной из причин своего желания развестись с супругом. Однако Третьяков поспешил озвучить свою версию событий, отметив, что просто приводит благоверную в чувства, когда она после очередных «возлияний» оказалась в не совсем адекватном состоянии. «Она приняла хлопки по щекам за удары», - отметил спортсмен, обвинивший жену в алкоголизме. В свою очередь мама знаменитой спортсменки решила встать на сторону дочери и также появилась в студии программы.
В эфире телеканала НТВ Антонина Лобачева заявила, что не верит в слова зятя о пристрастии дочери к алкоголю и поддерживает ее желание развестись с ним. «Он не ее человек. Сидит за своим компьютером постоянно, они ведь как соседи уже живут. Ира мне раньше тоже говорила, что он ее бьет и неоднократно. Но ведь со мной он не общается, а если я пишу ему сообщение, чтобы он ее не трогал, то он мне заявляет, что она пьяная. Не верю – оскорбляет в ответ. Хватит врать», - эмоционально высказалась родительница фигуристки.