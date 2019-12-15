АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали лучший продукт для диабетиков на Новый…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

"Помантросит и бросит": Виктор Набутов возмутил заявление о нежелании сына Рыбина и Сенчуковой вступать в брак

Новый выпуск «Сегодня вечером» касался темы института брака и возраста, подходящего для заведения семьи. Гостей шоу возмутили слова Виктора Набутова о сыне Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василия,якобы намеренно не желающего официально оформлять отношения.

Телеведущий Виктор Набутов высказал мнение во время программы «Сегодня вечером», что современный институт брака существенно трансформировался. По словам шоумена, молодые люди могут жить в любой форме отношений, не прибегая к услугам ЗАГСа. Кроме того, он отметил «нормальный возраст» для женитьбы в диапазоне от 30 до 40 лет. Свои слова он подтверждает общенациональной статистикой, что первый ребенок в семье появляется приблизительно в 33 года.

С такими утверждениями не согласились психолог Павел Раков, а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По словам звездной пары, их сын влюблен уже более 6 лет, а его избранница "только и мечтает о свадьбе и фате". По неизвестным причинам, Набутов довольно резко высказался по поводу того, что наследник знаменитостей не спешит официально оформить отношения. Телеведущий считает, что после получения денег и образования, он "поматросит возлюбленную и расстанется с ней".

Музыканта и певицу возмутили подобные инсинуации, которые создали напряженную обстановку в студии. На вопрос о том, почему Набутов является холостым в 40 лет, последний признался в "ошибках молодости", которые помешали созданию семьи.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель копирует метод агитации Марины…
Врачи рассказали, почему паровые ингаляции полезны для профилактики…
"Помантросит и бросит": Виктор Набутов возмутил заявление о нежелании сына Рыбина и Сенчуковой вступать в…
Егор Дружин рассказал о сложности работы с Аллой…
"У меня два дома!": Татьяна Брухунова прогулялась по центру…
Специалисты назвали плюсы и минусы смартфона Sony Xperia…
Доктор Комаровский назвал пять вещей в доме, которые опасны для…
Олег Газманов вышел на сцену КВН с…
Наталья Рудова с младенцем на руках очаровала…
«Хватит врать!»: Мать Ирины Лобачевой не поверила в алкоголизм…
«Это несправедливо»: Адвокат актера Александра Головина высказался о скандале с…
«Годы не властны»: Филипп Киркоров сделал комплимент Екатерине Климовой за сохранение…
"Станет хуже": Саша Савельева рассказала о предостережениях своего мужа Кирилла…
Названы самые продаваемые марки смартфонов в…
«Преклоняюсь перед ней»: Михаил Шуфутинский высказался в поддержку Софии…
"Она на сцене, как рыба в воде": Станислав Садальский сравнил Анастасию Волочкову со скелетом…
София Ротару поделилась впечатлениями от концерта в…
Что означает цвет полицейских…
Тренерский штаб Тутберидзе заговорил о «грязном» секрете Евгения…
Эксперты рассказали о частых методах мошенничества в автомобильных…
Ученые из NASA составили карту водных ресурсов…
«Она когда пьяная, вообще не может на ногах стоять»: Муж Ирины Лобачевой ответил на обвинения в…
В Непале автобус с паломниками сорвался в пропасть с высоты 500…
Названы 7 болезней, которые сопровождает неприятный запах изо…
«Зачем жить без кайфа»: Виктория Дайнеко рассказала о своем отношении к…
В последних версиях Android найдена ошибка при разблокировке…
Эксперт рассказал, почему в полетах на Луну не обойтись без…
Евгений Плющенко рассказал, что его сын зарабатывает больше…
Настасья Самбурская заговорила о своей…
«Он меня избил»: Ирина Лобачева назвала причину развода с молодым…
Настя Голд: «Илья переживает, что Алёна снова бросится в омут с…
Ученые: Газированные напитки вредят только людям, но не…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Савкина пожаловалась на поведение своего сына…
Вдова Иосифа Кобзона рассказала о подарках от Александра…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон дождалась своей очереди на пластику…
На Tesla Model S «натянули» угловатый дизайн…
Федор Бондарчук сэкономил на обручальном кольце для Паулины…
В США сообщили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за…
«Как с открытки»: Лиза и Гарри Галкины растрогали поклонников фотографией в…
Компания Toyota выпустит новый бюджетный…
Просмотреть все новости