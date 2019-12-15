"Помантросит и бросит": Виктор Набутов возмутил заявление о нежелании сына Рыбина и Сенчуковой вступать в брак





Телеведущий Виктор Набутов высказал мнение во время программы «Сегодня вечером», что современный институт брака существенно трансформировался. По словам шоумена, молодые люди могут жить в любой форме отношений, не прибегая к услугам ЗАГСа. Кроме того, он отметил «нормальный возраст» для женитьбы в диапазоне от 30 до 40 лет. Свои слова он подтверждает общенациональной статистикой, что первый ребенок в семье появляется приблизительно в 33 года.С такими утверждениями не согласились психолог Павел Раков, а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По словам звездной пары, их сын влюблен уже более 6 лет, а его избранница "только и мечтает о свадьбе и фате". По неизвестным причинам, Набутов довольно резко высказался по поводу того, что наследник знаменитостей не спешит официально оформить отношения. Телеведущий считает, что после получения денег и образования, он "поматросит возлюбленную и расстанется с ней".Музыканта и певицу возмутили подобные инсинуации, которые создали напряженную обстановку в студии. На вопрос о том, почему Набутов является холостым в 40 лет, последний признался в "ошибках молодости", которые помешали созданию семьи.