"Помантросит и бросит": Виктор Набутов возмутил заявление о нежелании сына Рыбина и Сенчуковой вступать в брак
Новый выпуск «Сегодня вечером» касался темы института брака и возраста, подходящего для заведения семьи. Гостей шоу возмутили слова Виктора Набутова о сыне Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василия,якобы намеренно не желающего официально оформлять отношения.
Телеведущий Виктор Набутов высказал мнение во время программы «Сегодня вечером», что современный институт брака существенно трансформировался. По словам шоумена, молодые люди могут жить в любой форме отношений, не прибегая к услугам ЗАГСа. Кроме того, он отметил «нормальный возраст» для женитьбы в диапазоне от 30 до 40 лет. Свои слова он подтверждает общенациональной статистикой, что первый ребенок в семье появляется приблизительно в 33 года.
С такими утверждениями не согласились психолог Павел Раков, а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По словам звездной пары, их сын влюблен уже более 6 лет, а его избранница "только и мечтает о свадьбе и фате". По неизвестным причинам, Набутов довольно резко высказался по поводу того, что наследник знаменитостей не спешит официально оформить отношения. Телеведущий считает, что после получения денег и образования, он "поматросит возлюбленную и расстанется с ней".
Музыканта и певицу возмутили подобные инсинуации, которые создали напряженную обстановку в студии. На вопрос о том, почему Набутов является холостым в 40 лет, последний признался в "ошибках молодости", которые помешали созданию семьи.
Телеведущий Виктор Набутов высказал мнение во время программы «Сегодня вечером», что современный институт брака существенно трансформировался. По словам шоумена, молодые люди могут жить в любой форме отношений, не прибегая к услугам ЗАГСа. Кроме того, он отметил «нормальный возраст» для женитьбы в диапазоне от 30 до 40 лет. Свои слова он подтверждает общенациональной статистикой, что первый ребенок в семье появляется приблизительно в 33 года.
С такими утверждениями не согласились психолог Павел Раков, а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По словам звездной пары, их сын влюблен уже более 6 лет, а его избранница "только и мечтает о свадьбе и фате". По неизвестным причинам, Набутов довольно резко высказался по поводу того, что наследник знаменитостей не спешит официально оформить отношения. Телеведущий считает, что после получения денег и образования, он "поматросит возлюбленную и расстанется с ней".
Музыканта и певицу возмутили подобные инсинуации, которые создали напряженную обстановку в студии. На вопрос о том, почему Набутов является холостым в 40 лет, последний признался в "ошибках молодости", которые помешали созданию семьи.