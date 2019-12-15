Наталья Рудова с младенцем на руках очаровала поклонников

Рудова разместила в Instagram фото, на котором показана с младенцем на руках. Известно, что это сын Анастасии Решетовой и рэпера Тимати. Актриса сообщила, что смогла «потискать чудо-чудесное». Лицо ребёнка осталось скрытым от камеры, поэтому оценить сходство ребёнка с родителями подписчикам аккаунта Рудовой не удалось. Сама актриса отметила, что у малыша есть черты и от матери, и от отца.Появление необычных кадров привело к появлению у подписчиков вопросов о личной жизни Рудовой, а точнее замужестве и материнстве. Многие заранее сообщили, что актриса станет хорошей матерью, тогда как другие призвали поскорее обзавестись своими детьми. На такого рода реплики Наталья Рудова ответов не даёт. В настоящее время знаменитость готовится к новогодним праздникам. Актриса выбрала для себя бирюзовое платье с открытыми плечами и весьма глубоким декольте, которое её поклонники назвали эротичным.