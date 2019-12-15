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«Это несправедливо»: Адвокат актера Александра Головина высказался о скандале с алиментами

Известный российский актер Александр Головин, знакомый зрителям по роли в сериале «Кадетство» и фильме «Елки», с недавних пор столкнулся с резкой критикой в свой адрес из-за истории с алиментами для внебрачной дочери и ее матери. Этот скандальный процесс, а также историю с размером алиментов решил прокомментировать адвокат артист Тимур Матвеев.
«Это несправедливо»: Адвокат актера Александра Головина высказался о скандале с алиментами

Около года тому назад Головин, оказался в центре громкого скандала. После бурного романа со стилистом Светланой Белогуровой, которая, к тому же, ждала от актера ребенка, пара рассталась. Позднее стало известно, что суд обязал артиста выплачивать своей внебрачной дочери алименты в размере 22 000 рублей в месяц. Сама же Белогурова довольно резко высказалась в адрес бывшего избранника, отметив, что он не спешит идти на контакт с дочерью, да еще и задумал судиться с матерью ребенка. После этой истории с алиментами и заявлениями стилиста, для многих актер превратился в настоящего антигероя. Однако его адвокат Тимур Матвеев обратился к широкой публике с просьбой не делать таких выводов. По его словам, все негативные высказывания в адрес Александра Головина, не имеют ничего общего с законным и волне логичным решением суда о размере положенных дочери и ее матери алиментов.

Кроме того, правозащитник также добавил, что требования матери юной Оливии относительно суммы алиментов были заметно завышенными – она просила 200 000 рублей в месяц. При этом, подчеркивает юрист, актер всегда оказывал дочери материальную поддержку, но об этом ранее умалчивалось. «Александр ни разу не уклонялся от своих отцовских обязанностей и перечислял на содержание дочери деньги. Истцы об этом предпочли умолчать. Разумеется, никто не снимал с него обязанности по содержанию ребенка, однако оплачивать капризы матери – это несправедливо. Поэтому решение суда видится нам обоснованным и законным», - добавил он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:55

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