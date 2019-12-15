«Годы не властны»: Филипп Киркоров сделал комплимент Екатерине Климовой за сохранение молодости

Климова отметила, что была рада встретиться с Киркоровым и поработать вместе. Певец отметил, что ранее они участвовали в создании 3-й части фильма «Любовь в большом городе». На представленном в Instagram кадре Климова предстала в образе восточной принцессы, одетой в шифоновый наряд. Верхняя часть костюма получила украшение в виде вышивки, а к волосам актрисы прикрепили платок.Филипп Киркоров сообщил, что над Климовой «не властны годы», подчеркнул её талант в работе на сцене и назвал «любимой партнершей в кино». Екатерина Климова сегодня воспитывает 4-х детей, а её старшей дочери исполнилось 17 лет.