«Годы не властны»: Филипп Киркоров сделал комплимент Екатерине Климовой за сохранение молодости
Филипп Киркоров сделал комплимент Екатерине Климовой за сохранение молодой внешности, отметив, что годы не властны над ней. Артистка поделилась новым снимком, сделанным на съёмочной площадке для создания фильма-сказки к новогодним праздникам.
Климова отметила, что была рада встретиться с Киркоровым и поработать вместе. Певец отметил, что ранее они участвовали в создании 3-й части фильма «Любовь в большом городе». На представленном в Instagram кадре Климова предстала в образе восточной принцессы, одетой в шифоновый наряд. Верхняя часть костюма получила украшение в виде вышивки, а к волосам актрисы прикрепили платок.
Филипп Киркоров сообщил, что над Климовой «не властны годы», подчеркнул её талант в работе на сцене и назвал «любимой партнершей в кино». Екатерина Климова сегодня воспитывает 4-х детей, а её старшей дочери исполнилось 17 лет.
Климова отметила, что была рада встретиться с Киркоровым и поработать вместе. Певец отметил, что ранее они участвовали в создании 3-й части фильма «Любовь в большом городе». На представленном в Instagram кадре Климова предстала в образе восточной принцессы, одетой в шифоновый наряд. Верхняя часть костюма получила украшение в виде вышивки, а к волосам актрисы прикрепили платок.
Филипп Киркоров сообщил, что над Климовой «не властны годы», подчеркнул её талант в работе на сцене и назвал «любимой партнершей в кино». Екатерина Климова сегодня воспитывает 4-х детей, а её старшей дочери исполнилось 17 лет.