"Станет хуже": Саша Савельева рассказала о предостережениях своего мужа Кирилла Сафонова





Новое интервью с Сашей Савельевой пролило свет для многих фанатов на переживания и мысли знаменитой певицы. Звезда рассказала, что появление ребенка изменило не только рабочий график, но и жизненные приоритеты. Она успевает редактировать тексты и экспериментировать с вокалом, при этом наслаждаясь радостями материнства. Знаменитость признается, её супруг существенно помогает справиться с большинством проблем, поскольку воспитывал дочь от прошлого брака. Кирилл Сафонов убедил возлюбленную, что нужно давать себе отдых время от времени.Савельева говорит, воспитание сына и творчество отнимают множество сил, чего она порой не замечает. Муж певицы с юмором предупреждает, что с возрастом "все будет еще хуже". Удивительным фактом для поклонников артистки стало то, что она очень переживала по поводу знакомства с 25-летней падчерицей. Несмотря на опасения исполнительницы, её отношения с Анастасией Сафоновой сложились отличным образом, что придало уверенности Савельевой в собственном семейном счастье.