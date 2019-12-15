"Она на сцене, как рыба в воде": Станислав Садальский сравнил Анастасию Волочкову со скелетом русалки

Станислав Садальский часто критикует и высмеивает звезд отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях. Сегодня артист опубликовал фотографию, на одной стороне которой изображена Анастасия Волочкова, а на другой скелет русалки. На снимке балерина запечатлена в облегающем платье цвета электрик, свой образ она дополнила перстнем с большим камнем и броским макияжем. В комментарии публикации в Instagram Станислав Садальский процитировал Майю Плисецкую написав: "Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь".Также актер театра и кино признался, что восхищается работоспособностью Анастасии Волочковой, особо отметив, что она на сцене, как рыба в воде. Подписчики оценили юмор Станислава Садальского. Многие написали комплименты известной танцовщице, восхитившись ее фигурой, и оставили множество лайков.